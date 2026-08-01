Salamanca gana viajeros en el turismo rural, aunque las pernoctaciones caen ligeramente en junio

Los alojamientos de turismo rural de la provincia de Salamanca recibieron 8.823 viajeros durante el pasado mes de junio, lo que supone un incremento del 3,3% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Pese al aumento de visitantes, el número de pernoctaciones descendió un 1,1%, situándose en 17.693, lo que refleja una ligera reducción en la duración de las estancias.

En el conjunto de Castilla y León, la evolución fue positiva. La Comunidad contabilizó 151.644 pernoctaciones, un 2,5% más que un año antes, consolidándose como el segundo destino de turismo rural de España, solo por detrás de Baleares. Además, recibió 76.809 viajeros, un 2,1% más que en junio de 2025.

Por provincias, Salamanca fue una de las cinco que incrementó el número de viajeros en turismo rural, junto a Zamora, Soria, León y Segovia. Sin embargo, en cuanto a las pernoctaciones, se situó entre las provincias que registraron descensos, aunque con una caída mucho más moderada que las experimentadas en Ávila (-23,5%), Burgos (-14,3%), Palencia (-7%) o Valladolid (-5,2%).