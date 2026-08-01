A partir de este sábado, los ciudadanos de todo el territorio nacional tendrán que asumir una importante subida de precio a la hora de llenar el depósito de carburante de sus vehículos. En concreto, los usuarios se encontrarán con una subida directa de más de seis céntimos por litro, algo que preocupa a los trabajadores de las estaciones de servicio: “Vamos a perder muchas ventas a causa de esta subida”.

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Así resumen, desde la estación de servicio ubicada en el número 40 de la Avenida de Mirat, los efectos que provocará este incremento, que supondrá un aumento de en torno a tres euros en el llenado completo del depósito. Además, ante esta subida, los salmantinos no están quedándose quietos: “El miércoles, el jueves y el viernes se ha notado un incremento de los movimientos, ya que las personas están aprovechando para llenar los depósitos antes de la subida”

“Este incremento es un revés innecesario en plena temporada estival”

La situación que se vive actualmente en las estaciones de servicio tanto salmantinas como ubicadas a lo largo de toda España no ha surgido sin motivo. La causa viaja hasta el 29 de junio, cuando el Gobierno de España aprobó un segundo real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, modificando así el primero, aprobado el pasado 20 de marzo de 2026.

Con esta ley, el descuento que se aplicaba a los carburantes a través del impuesto especial de hidrocarburos comienza a bajar desde este 1 de agosto de 15 céntimos a 10 céntimos por litro, lo que supone un incremento de seis céntimos al añadir el IVA. De esta manera, de forma paulatina, el mes de septiembre el descuento se reducirá a cinco céntimos por litro.

Incremento Del Precio Del Carburante (7)

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De esta manera, de forma paulatina, el mes de septiembre el descuento se reducirá a cinco céntimos por litro. En este sentido, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha advertido a los consumidores y al tejido empresarial sobre este impacto: “Observamos este incremento como un revés innecesario en plena temporada estival”.

En cambio, ante este escenario de cambio fiscal, CEEES recalca que "las estaciones de servicio han actuado con absoluta transparencia". Un ejemplo de esta responsabilidad es la llevada a cabo en la estación de servicio ubicada en la Avenida Mirat de Salamanca, donde, a pesar de la intención de aguantar los precios antiguos durante cuatro días, se han visto obligados a subirlos este 1 de agosto: "La baja capacidad de los tanques, el aumento del consumo y la subida del coste nos obligan a renovar el producto muy frecuentemente".

“Aunque la situación aún no llega a ser crítica, sí que está siendo embarazosa”

Este último encarecimiento no es algo esporádico. Actualmente, el precio medio del diésel es actualmente un 24,3% más caro que hace doce meses; mientras que la gasolina, por su parte, ha experimentado un incremento del 12,3%, tal y como releva el análisis elaborado por FACUA-Consumidores en Acción.

Este aumento del precio de los combustibles a lo largo del año está provocando, según explican desde la estación de servicio ubicada en la Avenida de Mirat, un descenso en las ventas. En cambio, aseguran que sus gastos son los mismos que hace un año, o incluso superiores: “Afrontamos los mismos gastos, pero con menos ventas”. Teniendo en cuenta estos detalles, aseguran que "aunque la situación aún no llega a ser crítica, sí que esta siendo embarazosa" previendo además que empeore desde este 1 de agosto.

Incremento Del Precio Del Carburante (3)

Mayor afluencia en las estaciones de servicio en las horas previas a la subida En torno a las 18:00 horas del viernes 31 de agosto, la citada estación de servicio ubicada en la Avenida de Mirat de Salamanca ha recibido, en un periodo de unos 10 minutos, un total de cinco clientes, lo que demuestra la tendencia ascendente que aseguran desde la plantilla: “El miércoles, el jueves y el viernes se ha notado un incremento de los movimientos”.