La gasolina subirá más de seis céntimos por litro este 1 de agosto por la subida del Impuesto de Hidrocarburos

A partir de este sábado, 1 de agosto, el precio de venta al público de los carburantes experimentará una subida directa de más de seis céntimos por litro en todo el territorio nacional. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha advertido a los consumidores y al tejido empresarial sobre este impacto, el cual responde a la aplicación durante el mes de agosto de los tipos del Impuesto Especial de Hidrocarburos previstos en el Real Decreto-ley 18/2026. Esta medida se traducirá en un incremento de 5 céntimos sobre el tipo aplicado en julio que, al sumarle el IVA correspondiente, superará los 6 céntimos de encarecimiento final por litro en el surtidor.

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Desde la patronal califican este incremento como un revés innecesario en plena temporada estival, motivo por el cual habían solicitado formalmente al Ejecutivo la extensión de las reducciones fiscales aprobadas por el RDL 7/2026 al menos hasta la finalización del verano. A juicio de la organización, mantener la rebaja del IVA al 10% y la minoración del impuesto especial durante los meses de mayor movilidad resultaba clave para no lastrar el poder adquisitivo de los ciudadanos en sus desplazamientos vacacionales, evitar presiones inflacionistas adicionales sobre el transporte y proteger la competitividad de la actividad turística, motor fundamental de la economía española.

La Confederación recuerda además que la situación de los mercados energéticos globales está lejos de haberse consolidado. La alta volatilidad continúa siendo la tónica general en las cotizaciones internacionales del crudo y de los productos refinados, por lo que desarmar el colchón fiscal en pleno pico de consumo añade un factor de incertidumbre prescindible para la economía de los hogares y las empresas.

Ante este escenario de cambio fiscal, CEEES ha querido recalcar que las estaciones de servicio han actuado con absoluta transparencia y responsabilidad durante todo el periodo de aplicación de las rebajas fiscales. Este comportamiento riguroso ha sido contrastado e institucionalmente acreditado tanto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en sus informes del 29 de mayo y 30 de junio, como por el propio Gobierno. De hecho, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ratificó públicamente en el Congreso el pasado 23 de julio que los surtidores estaban trasladando de forma directa y efectiva las ayudas al consumidor final.