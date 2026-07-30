César Gómez Barthe toma posesión como nuevo concejal del Ayuntamiento de Salamanca

César Gómez-Barthe Celada ha tomado posesión este jueves como nuevo concejal del Ayuntamiento

de Salamanca para asumir las competencias de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud. Su entrada en la Corporación Municipal se produce, tal y como informó este medio, por la renuncia voluntaria que Pedro Martínez Córdoba presentó el pasado 6 de julio para ocupar una nueva responsabilidad política en Murcia, su ciudad natal.

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César Gómez-Barthe Celada, según explica el Ayuntamiento de Salamanca, nació en León el 3 de agosto de 1986, es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad de Salamanca, cuenta con un Máster en Democracia y Buen Gobierno por la misma institución académica y un Máster en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos por la Universidad Camilo José Cela.