César Gómez Barthe toma posesión como nuevo concejal del Ayuntamiento de Salamanca

César Gómez-Barthe Celada ha tomado posesión este jueves como nuevo concejal del Ayuntamiento
de Salamanca para asumir las competencias de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud. Su entrada en la Corporación Municipal se produce, tal y como informó este medio, por la renuncia voluntaria que Pedro Martínez Córdoba presentó el pasado 6 de julio para ocupar una nueva responsabilidad política en Murcia, su ciudad natal.
César Gómez-Barthe Celada, según explica el Ayuntamiento de Salamanca, nació en León el 3 de agosto de 1986, es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad de Salamanca, cuenta con un Máster en Democracia y Buen Gobierno por la misma institución académica y un Máster en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos por la Universidad Camilo José Cela.
Además, es abogado colegiado no ejerciente en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca, además de haber sido trabajador autónomo entre 2014 y 2015, y posteriormente responsable de Proyectos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Salamanca entre 2015 y 2019. En cuanto a su trayectoria política, fue secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Salamanca entre 2012 y 2021; mientras que instantes previos a su entrada como concejal, ejercía de asesor del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca.