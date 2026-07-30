La Junta recomienda tomar precauciones por las altas concentraciones de partículas y ozono por los incendios de León y Zamora

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda, según publican a través de su página web, tomar medidas de precaución ante las altas concentraciones de partículas y ozono como consecuencia de los incendios forestales en las provincias de León y Zamora. Publicidad Publicidad De este modo, recomiendan desde la Junta de Castilla y León, a todas las personas y especialmente a los grupos de riesgo y las personas sensibles, limitar al máximo las actividades al aire libre que impliquen el incremento de la frecuencia respiratoria mientras dure esta situación. En este sentido, la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencia niveles elevados de partículas y ozono sobre todo en la zona oeste y centro de Castilla y León como consecuencia directa de la meteorología y de las emisiones ocasionadas por los incendios forestales de las provincias de León y Zamora. Por ello la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda tomar medidas de precaución ante estas concentraciones elevadas en toda la Comunidad.

Aun así, según apunta la Agencia Europea del Medio Ambiente, el estado actual de la calidad del aire en Salamanca es razonablemente buena, debido al dióxido de nitrógeno expandido en el ambiente, por lo que la provincia se encuentra fuera de peligro.

A pesar de ello, es aconsejable que se eviten hacer actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población y especialmente a los grupos de riesgo y personas vulnerables deben adoptar precauciones especiales. Igualmente, se recomienda que las actividades de los campamentos, colegios, clubes deportivos, etc., no se desarrollen al aire libre. Por otro lado, se recomienda también en la medida de lo posible que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados.

Para la interpretación de los datos en tiempo real y de acuerdo con la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire, la Junta de Castilla y León recomienda apuntar a la siguiente tabla.

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