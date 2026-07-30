El Ayuntamiento de Salamanca abre la convocatoria de un nuevo curso con becas remuneradas del proyecto ‘Laboris Helmántica’

El Ayuntamiento de Salamanca ha convocado un nuevo curso de ‘Trabajos de carpintería y mueble (Grado C, Nivel 1)’ dentro del proyecto ‘Laboris Helmántica’. La formación incluirá una media de ocho módulos, prácticas profesionales no laborales, formación transversal y tutorías personalizadas de empleabilidad. Además, los alumnos contarán con cobertura de seguro de accidentes y responsabilidad civil a cargo del Consistorio.
El programa ofrece un máximo de 15 becas de 13,45 euros por día de asistencia para compensar gastos de transporte, formación y conciliación. Para acceder a la ayuda, los ingresos del participante no deberán superar el 75% del IPREM.
Entre los requisitos se exige tener residencia en Salamanca capital (salvo excepciones del Centro de Inserción Social), estar inscrito como desempleado en el ECyL y pertenecer a colectivos prioritarios: desempleados de larga duración, mayores de 45 años (especialmente mujeres), personas con discapacidad (igual o superior al 33%) o en vulnerabilidad social. Tendrán prioridad los vecinos de las zonas Trastormesina, Noroeste y Garrido Norte, aunque el acceso se extenderá a toda la ciudad si quedan plazas libres.
El plazo para presentar la solicitud en el Registro General Municipal o vías administrativas oficiales es de 20 días naturales tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El proyecto cuenta con una financiación total de 1,53 millones de euros, cofinanciado al 60% por el Fondo Social Europeo Plus (programa Éfeso) y al 40% por el Ayuntamiento.