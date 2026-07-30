El Ayuntamiento de Salamanca abre la convocatoria de un nuevo curso con becas remuneradas del proyecto ‘Laboris Helmántica’

El Ayuntamiento de Salamanca ha convocado un nuevo curso de ‘Trabajos de carpintería y mueble (Grado C, Nivel 1)’ dentro del proyecto ‘Laboris Helmántica’. La formación incluirá una media de ocho módulos, prácticas profesionales no laborales, formación transversal y tutorías personalizadas de empleabilidad. Además, los alumnos contarán con cobertura de seguro de accidentes y responsabilidad civil a cargo del Consistorio.

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El programa ofrece un máximo de 15 becas de 13,45 euros por día de asistencia para compensar gastos de transporte, formación y conciliación. Para acceder a la ayuda, los ingresos del participante no deberán superar el 75% del IPREM.

Entre los requisitos se exige tener residencia en Salamanca capital (salvo excepciones del Centro de Inserción Social), estar inscrito como desempleado en el ECyL y pertenecer a colectivos prioritarios: desempleados de larga duración, mayores de 45 años (especialmente mujeres), personas con discapacidad (igual o superior al 33%) o en vulnerabilidad social. Tendrán prioridad los vecinos de las zonas Trastormesina, Noroeste y Garrido Norte, aunque el acceso se extenderá a toda la ciudad si quedan plazas libres.