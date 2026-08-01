Alerta alimentaria por Salmonella en un lote de salchichón de la marca Díaz distribuido en Castilla y León

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras detectarse la presencia de Salmonella spp. en un lote de Vela ibérica salchichón de la marca Díaz, un producto distribuido inicialmente en Castilla y León y Andalucía.

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En concreto, el producto afectado corresponde al lote 260513, con fecha de consumo preferente del 13 de mayo de 2027. Se comercializa en envases de plástico de 250 gramos y puede conservarse a temperatura ambiente.

La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla y León a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Desde AESAN se ha informado al resto de comunidades autónomas para comprobar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, ya que no se descarta que hayan sido redistribuidos a otros puntos del país.

Como medida de precaución, la agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguna unidad perteneciente al lote afectado que se abstengan de consumirla.