La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este fin de semana una nueva fase de la Operación Especial 1º de Agosto, uno de los periodos con mayor volumen de circulación del año, en el que se esperan alrededor de 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

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Con el inicio de las vacaciones para miles de ciudadanos, las principales vías del país registrarán un importante aumento de tráfico, especialmente en las salidas de las grandes ciudades y en los accesos a zonas costeras, destinos turísticos y áreas de montaña.

Ante este incremento de la circulación, la DGT hace un llamamiento a la prudencia y recomienda planificar el viaje antes de salir a la carretera, revisar el estado del vehículo y consultar las previsiones de tráfico para evitar incidencias durante el trayecto.

Asimismo, el organismo recuerda la obligatoriedad de llevar la baliza V16 homologada cuando corresponda, respetar los límites de velocidad y mantener la máxima atención al volante para evitar distracciones, una de las principales causas de los accidentes de tráfico. También insiste en que el consumo de alcohol y drogas es incompatible con la conducción y subraya la importancia de utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Durante estos días, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en las carreteras con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en una de las operaciones especiales con mayor intensidad circulatoria del verano.

La DGT recuerda que la mejor manera de comenzar las vacaciones es hacerlo con responsabilidad al volante para llegar al destino de forma segura.