La línea 15 del autobús de Salamanca otorgará un servicio regular los fines de semana: "Este logro es solo el principio"

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado este viernes que la línea 15 contará con servicio regular los fines de semana a partir del mes de octubre. Ante esta noticia, la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca y Provincia (FEVESA), celebra este logro, que reconoce como "una victoria de la movilización vecinal", al tiempo que recuerda que "esta conquista es solo el principio de las mejoras que el transporte público de Salamanca necesita".

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Con este cambio, el Ayuntamiento de Salamanca ha abandonando así el sistema "bajo demanda", que la federación rechazó públicamente por inviable y discriminatorio. En este sentido, los vecinos de los barrios de Pizarrales, Capuchinos, Barrio Blanco y El Carmen, que, tal y como apunta FEVESA, llevan meses reclamando poder desplazarse en bus al complejo hospitalario también en fin de semana, "han demostrado que organizarse y alzar la voz funciona".