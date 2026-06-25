Vecinos de Pizarrales denuncian "más de 30 años de humedades e inundaciones" en tres de sus garajes

Los habitantes aseguran que esta situación se debe al llenado de las piscinas municipales de este barrio salmantino

Varios vecinos del barrio de Pizarrales de Salamanca denuncian, tal y como informan a este medio de comunicación, varios humedades e inundaciones en tres garajes de la zona. Según explican, los habitantes llevan cerca de "30 años soportando esta situación cada verano".

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Los motivos, tal y como argumentan, se debe al llenado de las piscinas municipales del barrio, que provoca goteras, humedades, inundaciones y desprendimientos de parte del techo: "Ya hemos denunciado varias veces y desde el Ayuntamiento de Salamanca no recibimos respuesta".

Vecinos de Pizarrales denuncian