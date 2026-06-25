Varios vecinos del barrio de Pizarrales de Salamanca denuncian, tal y como informan a este medio de comunicación, varios humedades e inundaciones en tres garajes de la zona. Según explican, los habitantes llevan cerca de "30 años soportando esta situación cada verano".
Vecinos de Pizarrales denuncian ">
Los motivos, tal y como argumentan, se debe al llenado de las piscinas municipales del barrio, que provoca goteras, humedades, inundaciones y desprendimientos de parte del techo: "Ya hemos denunciado varias veces y desde el Ayuntamiento de Salamanca no recibimos respuesta".
Además, los vecinos aseguran que durante cada temporada estival, se ven obligados a retirar los vehículos de sus aparcamientos, y también a llamar en varias ocasiones a la Policía Local de Salamanca para realizar los oportunos partes de denuncia: "Estamos a esperas de una solución que ningún año llega".