Castilla y León amplía la vacunación frente al VPH a hombres nacidos entre 2001 y 2006

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha aprobado la adquisición de vacunas incluidas en el calendario oficial por un importe total de 55,5 millones de euros para el año 2026, en el marco del Acuerdo Marco del Ministerio de Sanidad.

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El suministro contempla 35.000 dosis de la vacuna hexavalente infantil frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b; 15.000 dosis de la vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina y poliomielitis para refuerzo a los 6 años; 18.000 dosis de la triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis); y 48.000 dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) nonavalente.

Como principal novedad en 2026, se llevará a cabo una captación activa de hombres no vacunados nacidos entre 2001 y 2006 para la administración de una dosis frente al VPH, ampliando así la cobertura del programa de inmunización.

El contrato tiene un plazo de ejecución de cinco meses y se enmarca en la adhesión de Castilla y León al acuerdo estatal de compra centralizada de vacunas, que incluye a varias comunidades autónomas, así como a las ciudades de Ceuta y Melilla.