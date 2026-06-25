La Junta garantiza el descuento del 25 % en los abonos Avant con una nueva aportación de 1,6 millones

La Junta de Castilla y León ha aprobado una nueva ampliación de la financiación destinada a bonificar el 25 % del coste de los títulos multiviaje de Media Distancia-Alta Velocidad (Avant) gestionados por Renfe. La medida permitirá incrementar en 1,64 millones de euros la aportación prevista para 2026 y garantizar la continuidad de este descuento para los viajeros habituales de la Comunidad.

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Con esta nueva inyección económica, la inversión total realizada por el Ejecutivo autonómico desde la puesta en marcha de la bonificación en 2023 alcanza los 23,36 millones de euros.

La ayuda se aplica a los nuevos títulos multiviaje de Renfe, el Abono Tarjeta Plus 10-30 y el Pase Vía, utilizados principalmente por trabajadores y estudiantes que recurren al tren de forma frecuente para sus desplazamientos.