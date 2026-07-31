Arranca la campaña 'Comercios con Alma' para "ensalzar el esfuerzo de los vendedores salmantinos"

A las 11:00 horas de este viernes, el recién nombrado concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud del Ayuntamiento de Salamanca, César Gómez Barthe, ha presentado en la Plaza de los Bandos la nueva campaña 'Comercios con Alma', que busca, en primer lugar, "fomentar las compras en el comercio de proximidad".

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En segundo lugar, este proyecto busca también poner en valor el V Centenario de la Escuela de Salamanca, "ensalzando de esta manera los valores que caracterizan a esta corriente impulsada por la Universidad de Salamanca", según apunta el edil.

En esta presentación, en la que también han estado presentes el presidente y el secretario general de CEOCE CEPYME, Paulino Benito y Ricardo Andrés, se han detallado las tres líneas de actuación que conforman esta campaña.

En primer lugar, en el primer tramo de la calle Zamora se han colocado varias banderolas como entrada a la Plaza Mayor: "Estas banderolas son la marca diseño del quinto centenario de la Escuela de Salamanca". Esta fundación, que ha recibido la 'Gold Brandor Medal' que otorga la Fundación Veredictas y agrupa proyectos de 25 países y 180 instituciones y universidades de las que forman parte: "Es por ello que nos sentimos orgullosos de que aquí en Salamanca hayamos ganado este galardón".

En segundo lugar, tal y como ha informado el edil de Comercio, se va a realizar una campaña en redes sociales: "Esta campaña en redes sociales se moverá por los barrios de la ciudad haciendo reels y publicaciones en las que el comercio salmantino tenga visibilidad", apunta, añadiendo que también busca difundir los valores de la Escuela de Salamanca.

Por último, la tercera acción que se va a desarrollar se trata de la ruta de 'Comercios con Alma'. Del 8 al 16 de septiembre, o hasta agotar existencias, por compras superiores a 20 euros en los establecimientos adheridos al programa SaldeCompras, los clientes recibirán un regalo vinculado a la campaña, distinto en cada barrio y siempre conectado con el V Centenario de la Escuela de Salamanca.