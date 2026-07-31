Guadalupe Lancho y el honor de ser la pregonera de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026: “Es un acto de amor, una oportunidad de renovar los votos con mi ciudad”

Hablar del pregón de las Ferias y Fiestas de Salamanca es pronunciar nombres tan ilustres como Sara Cuadrado, Silvia Domínguez, Mirian Cortés, Jero Hernández, Esther Vaquero o Jorge D’Alessandro, entre otros muchos. Para este 2026, ha sido el turno de otra de las artistas más importantes que han salido de nuestra tierra, de Salamanca. Para este año, Guadalupe Lancho será la encargada de dar un discurso que evoca a esas historias, sentimientos y tradiciones de las que los salmantinos y salmantinas sacan pecho.

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Guadalupe Lancho no solamente ha nacido en la capital del Tormes, sino que sus estudios en Derecho también los cursó en una de las instituciones académicas más antiguas del mundo, en la Universidad de Salamanca, llevando por todo el territorio nacional e internacional con orgullo sus orígenes charros.

Entre sus trabajos nos encontramos musicales como Wicked, El hombre de La Mancha, Más de 100 mentiras, My Fair Lady o Cats, series televisivas como Cuéntame, Amar es para siempre, Servir y proteger o Mercado Central, además de otros trabajos cinematográficos. Cabe recordar, que en su palmarés se encuentran premios como el de mejor actriz internacional por su trabajo en el cortometraje ‘Frena’, además de recibir el premio a mejor actriz por ‘Jaque’, pieza que aborda la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, su personaje en ‘Heterosexuales y casados’ le valió el premio a mejor actriz en festivales como los de Cortogenia, Medina del Campo y FIBABC.

Guadalupe Lancho

Con ella, hemos querido conocer en profundidad su intrahistoria ligada a Salamanca, esos rincones secretos y toda una infancia vivida en la capital del Tormes. Como se ha forjado aquí como persona y el orgullo de dar el pregón en las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026.

Salamanca, ciudad donde creció y donde se ha forjado como persona. Incluso llegó a estudiar en ella antes de marcharte fuera de la capital del Tormes, ¿qué se siente al ser la pregonera de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026?

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Es un honor que sostengo, desde que me enteré, con grandes dosis de agradecimiento, asombro y una sonrisa constante. Me parece un guiño de la vida, un regalo con el que actualizar y reforzar mi sentido de pertenencia, mis raíces y el sentido profundo de comunidad.

Gran parte del mundo está en conflicto, hay desolación, desastres naturales que nos afectan a todos, como humanidad…es un contraste estar alegre estos días, pero necesitamos celebrar lo cotidiano, lo que se da por descontado, reír, cantar, jugar, bailar…y abrir la puerta a las Ferias y Fiestas de Salamanca es darnos el permiso de reconocer que somos muy afortunados.

Me gustaría que pudiéramos centrarnos en la Guadalupe salmantina, la que era niña y jugaba por las calles de la ciudad, ¿qué imagen de su infancia en Salamanca le viene a la cabeza con más facilidad cuando cierra los ojos?

La casa de mis padres, mi casa, está justo frente al que fue mi colegio, Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Mis recuerdos más remotos se maceran en ese patio del cole, entre gritos, risas, saltos, fantasías, mis primeros grandes amores, mis amigas que aún conservo como un tesoro…aquel algarabío que brotaba de lo más puro, de nuestra inocencia. Aún sueño a día de hoy con esos espacios.

De entre todos los lugares que existen en Salamanca, muchas personas nos dirían que la Catedral de Salamanca, la Plaza Mayor o incluso la ribera del Tormes. Los que conocemos un poco la ciudad siempre tenemos algún rinconcito… ¿cuál sería el de Guadalupe?

La calle Compañía para mí es mágica. Durante mi época universitaria iba todos los días a ensayar en el Coro de la Pontificia, desde la facultad de Derecho, que entonces estaba junto a la calle Libreros. Pasaba por la Casa de las Conchas, La Clerecía…El recorrido por esas dos calles, sus piedras, sus cafeterías, era puro deleite. Entonces no lo ponía tanto en valor, porque integrábamos lo extraordinario en el día a día. Hoy reconozco lo afortunada que fui y adoro pasear por allí cada vez que vuelvo a la ciudad.

Personaje Sara Montiel Interpretado Por Guadalupe Lancho (liceo De Salamanca)

Antes de hablar sobre su carrera, hay que hacer un inciso en algo muy importante también, su carrera en Derecho y dar un cambio absoluto al mundo de la actuación, ¿cuándo decide que quiere dedicarse al mundo de las leyes y dónde cambia todo para dedicarse al mundo de la televisión y del espectáculo?

Desde que nací reconozco en mí una fuerte pulsión artística. Mi familia está muy vinculada a la educación musical. Pero yo anhelaba bailar. En la década en la que debía decidir “mi futuro” no había en la ciudad un abanico de oportunidades para la formación artística, ni tanta información como la que hay ahora. Era otro mundo. Viviendo en Salamanca, estudiar en la Universidad era tan natural como respirar. Siempre tuve una inclinación por la defensa de “lo justo” y decidí seguir los pasos de mi abuelo materno. Estudié Derecho, felizmente, me gustaba. Una vez en Madrid, me topé de frente con una realidad en el ejercicio de mi carrera que cuestionaba todo mi sistema de valores. Y una crisis existencial hizo el resto: tocaba reflexionar y virar el rumbo de mi vida. Me agarré a lo que más amo. La expresión artística. Comencé a bailar de nuevo, enseguida me integré profesionalmente en el mundo del teatro musical y paralelamente cursé mis estudios de interpretación en una escuela de cine. Y ahí empezó mi nueva vida, cine, televisión y teatro. A día de hoy sigo formándome y reciclándome.

Supongo que llega un momento en el que surge esa primera oportunidad, ¿la recuerda?, y si es así, ¿cómo fue?

Una vez dejé el ejercicio de la abogacía, estuve durante un año en una escuela prestigiosa de baile flamenco en Madrid. En ese momento yo ya manejaba otras disciplinas como danza, jazz y canto. El casting para un importante spot publicitario navideño y la audición para un musical aparecieron al mismo tiempo. En ambos fui seleccionada y comencé a confiar en que vivir de este nuevo oficio era posible si me preparaba profundamente. Fueron años de muchísima expansión personal profesional. Jamás me he arrepentido de mis decisiones. Hice lo que tenía que hacer para ser fiel a mi naturaleza.

Mantenerse en el mundo de las artes es complicado y más siendo de Salamanca, por lo que se tuvo que marchar fuera como otros tantos artistas, ¿es más fácil ahora o lo era antes encontrar un hueco en el mundo de la actuación?

Como he dicho antes, yo fui a Madrid para expandirme cómo abogada. El punto de inflexión llegó ya estando en la capital. Creo que lo más complejo de las artes es la intermitencia y la falta de oportunidades en un mundo, actualmente, dominado por los algoritmos y las guerras de las plataformas y de los “nombres”. La industria ha cambiado y tenemos que hacer las paces con ello. Persistir, persistir y confiar. Y eso solo se puede hacer si el fuego interno es más fuerte que cualquier circunstancia externa. Es importante que los artistas seamos también creadores de sinergias y de nuestras propias oportunidades. La experiencia escénica es, para mí, una forma de vida poderosísima y magnífica, pero es siempre desafiante. Solo un 10% de los intérpretes podemos vivir de esta profesión. Me considero afortunada, llevo más de 25 años siendo actriz. Aunque para muchos, si no sales en “la tele” no existes…ser artista en activo incluye también los periodos de formación, de parón, de creación, de castings y audiciones que siempre te ponen a prueba.

Seguramente nos esté leyendo alguna persona que quiera también dedicarse a la actuación y seguramente otras tantas personas se fijen en usted como ejemplo, con premios a sus espaldas y nominaciones… ¿qué consejo le daría a esa persona?

Creo que no se puede generalizar, cada experiencia es única y el factor “suerte” es innegable en ocasiones. Pero reitero lo dicho antes: este oficio sol se puede sostener si responde a una necesidad del Alma. Si no es así, quizás esté al servicio a necesidades egoicas como la popularidad, la necesidad de pertenencia, la ambición…cosas que poco tienen que ver con lo artístico. Les invitaría a reflexionar sobre desde dónde y para qué quieren entregar su vida a esta profesión. Si su llamada es fuerte…les diría ¡adelante! Sin dudarlo.

Centrándonos ya en la carrera como actriz, hemos podido verla en Servir y Proteger, Amar es para Siempre, Cuéntame Cómo Pasó… y también en otras obras de teatro, ¿existe algún escenario que la siga poniendo nerviosa?

Cada uno de ellos requiere saber adecuarse a su lenguaje. Y siempre siento el cosquilleo en las tripas que me hace estar presente y viva. A los intérpretes nos pasa la vida por el cuerpo en tiempo real, esa es nuestra responsabilidad, tener el instrumento abierto y disponible. Para mí es un juego sagrado, el juego de la ficción. Y jugar es una cosa seria. Por supuesto me sigue dando vértigo el momento de la “acción”, pero en cuanto abres la boca o pisas las tablas se disipa.

A raíz de esto, ¿impone la Plaza Mayor de cara al discurso del pregón?

Ese día no estaré sostenida por un personaje, ni por una escena con diálogos armados. Seré “yo”, la de siempre, con mi honestidad y mi corazón abierto. Uno siempre desea que le quieran y siempre da miedo exponerse, porque una parte de nosotros teme defraudar. Pero sé que voy a estar “en casa” con mis vecinos y las personas que más me quieren arropando mi corazón. Espero poder sostener la emoción, que seguro aparecerá. El pregón es un acto de amor, una oportunidad de renovar los votos con mi ciudad y con mis paisanos. Solo siento agradecimiento.

Guadalupe Lancho. Foto De Iñaki Orive En Las Ferias De Salamanca

Tiene que ser también importante para usted, que la gente que la vio crecer pueda verla en lo alto del balcón del ágora, ¿qué significa para usted que sean precisamente sus vecinos quienes la escuchen este año desde la Plaza Mayor?

Una oportunidad de compartir aquello que me ha ido reconfigurando durante todos estos años. He tenido que cambiar muchas veces para seguir siendo yo misma. Significa volver a la Tierra con un cántaro lleno de alegría y de júbilo y celebrar juntos, en red, en comunidad. Por todo esto agradezco profundamente a las instituciones, al alcalde de Salamanca y todas las personas que han visto en mí una representante digna para un día tan simbólico.

Primeramente será para la ciudad, su patrona y por supuesto para los salmantinos y salmantinas, pero… ¿para quién va a ir dedicado este pregón en un ámbito más personal?

A mis padres y sus esfuerzos, que nos dieron la preciosa oportunidad de nacer a mis 3 hermanas y a mí en esta bendita y bella ciudad.

Cuando acabe el pregón, seguirá con su vida como es habitual, pero aquí me interesa también otro punto… está aprendiendo en otro mundo de las artes, el folk, ¿cómo fue esto? Sobre todo en un género tan presente también en Salamanca y su provincia

Estos últimos años he estado investigando sobre otros aspectos de mi voz, una voz más experimental conectada con el Alma. Y esto me ha llevado directamente a la raíz, la música del pueblo, de hombres y mujeres que llevaban la sabiduría de la vida y la música dentro. Gentes que transmitían oralmente su cultura, sus narraciones y leyendas, capaces de hacer instrumentos artesanales con objetos cotidianos. Cantaban y tocaban para compensar la dura vida del campo.

Afortunadamente existe la necesidad de recuperar el origen, la raíz, en un mundo tan globalizado. Hay una nueva mirada ante este legado inmaterial. Y benditos los que han dedicado sus vidas a que no se perdiera en Salamanca y en todo el país.

En Madrid he tenido la oportunidad de formarme con discípulos de Eliseo Parra, experto en música tradicional ibérica. Fue conocer el pandero cuadrado y enamorarme del instrumento al instante. Es nuestro tambor chamánico, con el que las mujeres exorcizaban sus penas y celebraban sus alegrías.

Una nueva hornada de artistas está recuperando este patrimonio y evolucionando respetuosamente desde esa raíz. Y a mí me interesa muchísimo, poner en valor lo autóctono, lo propio. Tiene que ver con mi reflexión sobre la identidad.

Ya casi para finalizar, Guadalupe, todos queremos dejar una pequeña huella por allá donde pisamos. A pesar de ser una pregunta un poco habitual… ¿qué le gustaría que recordaran de usted?

Que nunca dejé de aprender y de sorprenderme y que cada vez que estaban a mi lado les entraba más ganas de vivir. Que fui una mujer cuyo entero ser era corazón.

Por último y volviendo a la infancia, si cualquier niño o niña de Salamanca escucha el pregón ese día, ¿qué le gustaría que sintiera al escucharla?