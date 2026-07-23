La actriz, cantante y creadora salmantina ha realizado una dilatada carrera en países como México, Argentina e Italia, además de España

Guadalupe Lancho será la pregonera de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026, según ha dado a conocer el Ayuntamiento de Salamanca este jueves, 23 de julio. En su vida compaginó televisión, cine, teatro y musicales, tanto en España como en el extranjero, dándose a conocer en Italia, Argentina y México.

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Además, es licenciada por la Universidad de Salamanca en Derecho, realizando posteriomente sus estudios de interpretación en el Instituto de Cine de Madrid. Además, llegó a participar en teatro musical como ‘Wicked’, ‘El hombre de La Mancha’ o ‘Siddharta’, además de recibir nominaciones a mejor actriz en los Premios Metropolitanos de Teatro de México.

Cabe resaltar que también encarnó la piel de Sara Montiel en la gira española de ‘Mi última noche con Sara’, además de haber realizado otros títulos de éxito como “My fair lady’, ‘Cats’ y ‘Víctor o Victoria’. Como es lógico, la televisión española también ha sido uno de los lugares donde más ha aparecido, en series como ‘Cuéntame cómo pasó’, ‘Amar es para siempre’, ‘Señoras del (H)ampa’, ‘Desaparecidos’ o ‘Una vida menos en Canarias’.

Entre sus premios se encuentran el de mejor actriz internacional por su trabajo en el cortometraje ‘Frena’, además de recibir el premio a mejor actriz por ‘Jaque’ abordando la enfermedad de Alzheimer. Su personaje en ‘Heterosexuales y casados’ le valió el premio a mejor actriz en festivales como los de Cortogenia, Medina del Campo y FIBABC.