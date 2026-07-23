La Junta convoca ayudas para el fomento de plantaciones de especies forestales - Europapress

Las subvenciones, que cuentan con un presupuesto de 2,5 millones de euros, se podrán solicitar hasta el próximo 25 de septiembre

Desde este 23 de julio, la Junta, a través del Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), abre la convocatoria de ayudas para el fomento de las plantaciones de especies forestales con producciones de alto valor.

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Estas subvenciones, que cuentan con un presupuesto de 2,5 millones de euros, se podrán solicitar hasta el próximo 25 de septiembre. De este modo, tal y como explica la Junta de Castilla y León, se cumple con con el anuncio realizado por la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, durante su visita al Vivero Forestal Central el pasado viernes.

La convocatorias, ubicadas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, van dirigidas, en primer lugar, a entidades públicas propietarias de terrenos susceptibles de plantación, siempre que estén gestionados por organismos privados o entidades locales.

También podrán optar a estas ayudas las personas físicas o jurídicas de derecho privado legalmente establecidas; y las agrupaciones de personas que se constituyan para esta finalidad o comunidades de bienes dedicadas a esta actividad.