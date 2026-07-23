Sale a licitación la obra para construir el esperado parque de educación vial en Salamanca - Ayuntamiento de Salamanca

La construcción, que da cumplimiento a una de las peticiones del Consejo de la Participación de la Infancia y la Adolescencia, contará con un presupuesto base de 205.000 euros

Este jueves, el Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el proceso de licitación para la construcción del nuevo parque de educación vial, que tal y como adelantó este medio, dotará a la ciudad de una nueva instalación junto a las dependencias de la Policía Local en la avenida de La Aldehuela.

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Con un presupuesto base de licitación en torno a 205.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, esta actuación da cumplimiento a una de las peticiones del Consejo de la Participación de la Infancia y la Adolescencia para ofrecer formación práctica tanto a escolares como a personas mayores.

En concreto, este parque contará con una parcela en la parte norte y oeste del solar en el que se ubica el edificio de la Policía Local, con una superficie aproximada de unos 3.400 metros cuadrados. econstruirá un circuito con un firme compuesto por 20 centímetros de zahorra y 5 de mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura confinado por bordillos remontables.

En la zona norte del recinto, junto a la calle Arias Pinel y adosado al cerramiento de bloques exterior, se proyectan tres filas de gradas confinadas lateralmente por dos tramos de escaleras que permiten acceder a los niveles superiores. Tal y como apunta el Ayuntamiento, las gradas se proyectan mediante módulos prefabricados de hormigón, que se apoyarán sobre una solera de hormigón armada, que a su vez se apoyará sobre el terreno ataluzado y compactado.