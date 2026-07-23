La reorganización pastoral incorpora nuevos sacerdotes en varias localidades y un capellán para el Centro Penitenciario de Topas

La Diócesis de Salamanca ha comunicado los nuevos destinos pastorales para el próximo curso, con cambios que afectan a 27 parroquias de cinco arciprestazgos. Los nombramientos incluyen nuevos párrocos, un capellán para el Centro Penitenciario de Topas y nuevas responsabilidades en el ámbito del tiempo libre y el escultismo.

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Entre los principales cambios, Alfredo Fernández Giménez será el nuevo párroco de Cabrerizos, Aldealengua, Aldearrubia, Huerta, San Morales y Arabayona de Mógica.

Andrés González Buenadicha asumirá las parroquias de La Mata de Armuña, Carbajosa de la Armuña y Valdunciel, además de continuar con su labor en la Unidad Pastoral Virgen del Viso.

Andrés Pinto Barbero será el nuevo responsable pastoral de Topas y Valdelosa, mientras que Ignacio Emilio Gómez Carreño se incorpora como párroco de Canillas de Abajo y asumirá también la responsabilidad de Educación en el Tiempo Libre y la consiliaría del Movimiento Scout de Salamanca.

En la zona de la Sierra de Francia, José Miguel González Martín estará al frente de La Alberca, El Cabaco, Nava de Francia, Cereceda de la Sierra, La Bastida, San Martín del Castañar, Sequeros, Las Casas del Conde, San Miguel de Robledo y Cilleros de la Bastida.

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En Salamanca capital, Juan José Calles Garzón será párroco in solidum de La Purísima, San Sebastián, San Martín y San Julián y Santa Basilisa, junto a Jorge García García. Por su parte, Rafael Blanco Morales y Roberto Ruano Estévez asumirán conjuntamente la parroquia de Cristo Rey.

Además, Mikel Echezarreta Celaya queda adscrito pastoralmente a las parroquias de San Juan de Sahagún, San Marcos y Cristo Rey, donde colaborará también con el Catecumenium de Cristo Rey.

En el ámbito penitenciario, Juan Andrés Martín Fernández ha sido nombrado capellán del Centro Penitenciario de Topas, una misión que compaginará con sus actuales responsabilidades pastorales.