Salamanca acoge el estreno absoluto de ‘Francisco de Vitoria: la voz y la palabra’ dentro del programa Salamanca Plazas y Patios

El programa cultural Salamanca Plazas y Patios continúa su agenda para este fin de semana con una de las citas teatrales más destacadas de la temporada estival. El Patio Chico será el escenario donde la compañía Etón Teatro presente en exclusiva su nueva producción, titulada ‘Francisco de Vitoria: la voz y la palabra’. Esta propuesta invita al público a adentrarse en los intensos debates éticos y políticos que sacudieron a la España del siglo XVI.

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La obra centra su argumento en el choque ideológico entre el dominico Francisco de Vitoria, principal exponente de la histórica Escuela de Salamanca, y los poderes de su época. A través de sus famosas relecciones ‘De Indiis’ y ‘De iure belli’, el pensador puso en entredicho la legitimidad de la guerra, exigió límites morales a los conquistadores en la Nueva España y defendió los derechos de los pueblos indígenas. Estas posturas terminaron por incomodar a la corte imperial de Carlos V, así como a las principales autoridades civiles y eclesiásticas de la época.

El punto de partida de la representación es una carta real enviada por el propio Emperador para censurar las ideas de Vitoria. Utilizando este documento histórico como detonante, el dramaturgo Ángel González Quesada ha construido un texto original, cercano y accesible que pone sobre la mesa dilemas sobre los derechos humanos, la noción de la «guerra justa» y los límites morales del poder. La propuesta busca demostrar que estas discusiones, lejanas de quedarse en meras anécdotas de hace quinientos años, mantienen una vigencia casi intacta para explicar los conflictos del mundo actual.

Esta pieza teatral cuenta con la escritura y dirección del propio Ángel González Quesada y cobra vida sobre las tablas gracias a las interpretaciones de los actores Marta Benito, Ángel González y Alberto Boyero. Se trata de un montaje cuidado que busca conectar de forma directa y comprensible con el espectador, combinando el rigor histórico con la reflexión contemporánea.