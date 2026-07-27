El programa Plazas y Patios continúa su curso esta semana con sus próximos cuatro conciertos, que llenarán los Jardines de Santo Domingo de la Cruz. En concreto, las actuaciones tendrán lugar los próximos 28, 29, 30 de julio y 1 de agosto.

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En concreto, propuesta musical de este martes, titulada ‘Bohemian Night’, correrá a cargo de profesores de la Academia internacional de música, un proyecto que busca convertir Salamanca en un espacio de encuentro para jóvenes, músicos y artistas internacionales.

El concierto de este miércoles, además, estará dedicado a la Escuela de Salamanca, con un programa que recorre la evolución de la música de cámara entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, poniendo en diálogo la tradición española con el repertorio europeo.

El jueves, por lo tanto, el concierto será interpretado por alumnos y profesores de la Academia y ofrecerán un recorrido por diferentes visiones fundamentales del repertorio para orquesta de cuerda, reuniendo obras de Mozart, Elgar y Suk.

El programa 'Plazas y Patios' se prepara para sus próximos cuatro conciertos

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