Sanidad cita a las comunidades para unificar las listas de espera y encarar el pulso por el Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad ha convocado para este miércoles un Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con el objetivo de abordar con las comunidades autónomas la unificación de los criterios sobre las listas de espera y avanzar en la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario, una norma que llega a la reunión rodeada de discrepancias.

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El estado de tramitación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco centrará gran parte del debate, tras los infructuosos intentos de acuerdo en las reuniones del 10 de junio y del 10 de julio. El punto de mayor conflicto radica en la regulación del trabajo médico, ya que las autonomías gobernadas por el PP han solicitado por informe mantener las guardias de 24 horas y eliminar la limitación a 17 horas prevista por Sanidad, tachándola de "caprichosa" e "irrealizable", al tiempo que rechazan la obligación de negociar estas condiciones laborales. En respuesta, las 17 comunidades firmaron un decálogo conjunto para exigir una reforma realista, consensuada y adaptada a la capacidad organizativa de los centros.