El Supremo sentencia que no podrán denegarse automáticamente autorizaciones a extranjeros por tener antecedentes penales

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado los preceptos del nuevo Reglamento de Extranjería que permitían una denegación automática de determinadas autorizaciones por la mera existencia de antecedentes penales, según informa Europa Press.

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Así se desprende de la sentencia del TS sobre el nuevo Reglamento de Extranjería y resolución del recurso presentado por varias organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes.

El fallo dicta que no podrán denegarse autorizaciones automáticamente por tener antecedentes penales y establece que, a partir de ahora, la Administración deberá realizar una valoración "individualizada" de cada caso cuando estén en juego derechos familiares especialmente protegidos o situaciones relacionadas con la ciudadanía europea.

Además, señala que deben ponderarse circunstancias como la gravedad del delito, el tiempo transcurrido, la situación familiar o el interés de los hijos menores.

"Sobre la exigencia de presentación de antecedentes penales y su carácter de causa automática de denegación para determinadas categorías de familiares -parejas no inscritas y otros miembros de la familia, por remisión del artículo 97.4 a los requisitos del artículo 38, con excepción de sus apartados b) y h)-, la demanda sostiene que coloca a esos familiares de ciudadanos españoles en peor posición que los familiares de ciudadanos de otros Estados de la Unión", se lee en la sentencia, consultada por Europa Press.

Respecto a estos últimos, según precisa, la Directiva 2004/38/CE y el Real Decreto 240/2007 "no prevén la denegación automática por antecedentes penales, sino que exigen que estos constituyan una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad".

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