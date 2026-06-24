Alerta alimentaria por presencia de Salmonella en lotes de fuet de la marca Can Duran

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras detectar la presencia de Salmonella en varios lotes de fuet extra de la marca Can Duran. La notificación ha sido recibida a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), después de que las autoridades sanitarias francesas informaran del hallazgo.

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Los productos afectados corresponden al fuet extra de la marca Can Duran, comercializado en envases de plástico de 170 gramos y conservado a temperatura ambiente. En concreto, la alerta afecta a los siguientes lotes:

Lote 262014422, con fecha de caducidad del 24 de julio de 2026.

Lote 262014423, con fecha de caducidad del 1 de agosto de 2026.

Desde AESAN se recomienda a los consumidores que tengan en sus domicilios alguno de los productos incluidos en la alerta que se abstengan de consumirlos y procedan a su devolución o eliminación.

Asimismo, se aconseja acudir a un centro sanitario a aquellas personas que hayan ingerido alguno de los lotes afectados y presenten síntomas compatibles con la salmonelosis, como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza.