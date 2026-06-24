El gasto en recetas de farmacia aumenta en Salamanca en un 23 %

El Consejo de Cuentas aprobó este martes en el pleno las directrices técnicas para la fiscalización de la gestión de la receta electrónica en la Comunidad.

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En este análisis se indica que el gasto en recetas de farmacia, entre 2020-2024, aumentó en todas las provincias de Castilla y León. Concretamente, en Salamanca se incrementó en un 23 %, aunque fue Valladolid la provincia en la que más aumentó el gasto (24,1 %). Por delante de Salamanca se encuentra también Segovia con un gasto del 23,6%; por detrás aparecen Palencia con el 21,1 % y Soria con un 15,6 % siendo la provincia donde menos ha crecido.

Evolución del gasto en recetas de farmacia de atención primera por provincia (2020-2024) | Consejo de Cuentas de Castilla y León

En el pleno se indicó que en 2024 dicho gasto ascendió a 860 millones de

euros, lo que representa un incremento del 21 % respecto al ejercicio 2020, quedando excluido el consumo de medicamentos y productos sanitarios realizado en

los hospitales públicos.