Castilla y León recibirá casi un millón y medio de euros para programas de lucha contra las drogas

Castilla y León recibirá casi un millón y medio de euros (1.492.350,33 euros) destinado a programas de lucha contra las drogas.

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En total, el Gobierno ha autorizado un reparto de más de 21 millones de euros que financiarán programas de prevención, rehabilitación y reinserción social, así como el funcionamiento del Observatorio Español de las Drogas.

Según se informa desde el Ministerio de Sanidad, los fondos se distribuirán a través de cinco conceptos presupuestarios: