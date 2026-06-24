Castilla y León recibirá casi un millón y medio de euros para programas de lucha contra las drogas

Castilla y León recibirá casi un millón y medio de euros (1.492.350,33 euros) destinado a programas de lucha contra las drogas.
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En total, el Gobierno ha autorizado un reparto de más de 21 millones de euros que financiarán programas de prevención, rehabilitación y reinserción social, así como el funcionamiento del Observatorio Español de las Drogas.
Según se informa desde el Ministerio de Sanidad, los fondos se distribuirán a través de cinco conceptos presupuestarios:
- Prevención (4,67 millones de euros): programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional.
- Rehabilitación y Reinserción (1,47 millones de euros): programas dirigidos a toxicómanos con problemas jurídico-penales.
- Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (1,66 millones de euros): para la recogida y análisis de datos sobre indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad.
- Desarrollo de la Estrategia Nacional (3,86 millones de euros): gastos generales derivados de los programas autonómicos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones.
- Aplicación de la Ley 17/2003 (9,6 millones de euros): fondos para actividades diversas en aplicación de la normativa vigente sobre el fondo de bienes decomisados.