Científicos internacionales se congregan en el II Curso de Biofísica Avanzada y Biología Estructural de la USAL

Varios científicos internacionales se congregan en el II Curso de Biofísica Avanzada y Biología Estructural de la Universidad de Salamanca. Un encuentro que ha sido inaugurado por el vicerrector de Investigación de la USAL, José Miguel Mateos Roco y en el que también han estado presentes los profesores Carlos Bustamante y Eva Nogales, de la Universidad de California en Berkeley.

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Estas sesiones se extenderán hasta el 27 de junio y están dirigidas a estudiantes de posgrado y de pregrado avanzados de todo el mundo, que han sido seleccionados previamente, donde los jóvenes participantes podrán conocer de primera mano la actualidad tecnológica más puntera en el ámbito de la biofísica y biología estructural.

Roco ha destacado la “excelencia y talento de los jóvenes universitarios internacionales que se reunirán en Salamanca a lo largo de esta semana y la oportunidad que BioPhySAL y la Universidad de Salamanca les ofrece para alinearlos con las innovadoras líneas de investigación desarrolladas por los mejores científicos y centros de investigación del mundo”.

II Curso de Biofísica Avanzada y Biología Estructural | Comunicación Universidad de Salamanca

Previo a la inauguración de las sesiones, los profesores de Berkeley han indicado que "continúa con el éxito cosechado en la primera edición del curso celebrado el pasado año y ha permitido convocar nuevamente a un grupo de investigadores de primer orden”.

Junto a los investigadores de la Universidad de California en Berkeley participan, entre otros, Félix Ritort (Universidad de Barcelona); Fernando Moreno-Herrero (Centro Nacional de Biotecnología CNB-CSIC); Taekjip Ha (Harvard University); Oriol Nos (Impetux Barcelona); Dhirendra Singh (Thermo Fisher Scientific); José M. Valpuesta (Centro Nacional de Biotecnología CNB-CSIC); Elizabeth Villa (University of California, San Diego); y Adam Frost (Altos Lab).