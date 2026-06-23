La USAL premia el proyecto ‘App Rehabilita Psicosocial’ por facilitar la comunicación en las consultas de Psicología

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha entregado en la mañana de este martes en la Hospedería Fonseca el premio de 5.000 euros correspondiente a la III Carrera por la Investigación y la Transferencia a la ‘App Rehabilita Psicosocial’.

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Este proyecto, según apuntan desde la USAL, resultó ser el más apoyado por los corredores de la prueba deportiva y por los participantes en la marcha, organizadas por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca el pasado 30 de mayo.

A dicho acto de entrega han asistido Federico Bueno de Mata, vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca; y Óscar González Benito, director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, quienes han destacado la importancia de este tipo de iniciativas para "fomentar la transferencia de conocimiento y la innovación en la institución académica".

En concreto, es aplicación, diseñada para optimizar la interacción entre profesionales de la psicología y sus pacientes, ha sido desarrollada en el Departamento de Psicología Social y Antropología de la Facultad de Psicología.

En cuanto a su fundamento, ‘App Rehabilita Psicosocial’ se basa en una herramienta digital desarrollada para apoyar a los profesionales de salud mental en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de Proyectos de Rehabilitación Psicosocial (PRP) dirigidos a personas con trastornos mentales graves y persistentes. "Su objetivo es mejorar la continuidad asistencial, facilitar la toma de decisiones clínicas y promover una atención centrada en la autonomía y recuperación del usuario", detallan desde la USAL.

Tras este proyecto ganador se encuentra José Carlos Sánchez como investigador principal, además de un equipo investigador integrado por Fagner Cirino Campos, Inés Farfán y Carla Arena. Actualmente, tras ser validada científicamente, esta herramienta se encuentra en fase de difusión y ampliación de estudios para favorecer su implementación a gran escala en centros y servicios comunitarios de salud mental.