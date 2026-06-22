Una treintena de estudiantes se dan cita en el programa internacional 'StartUP Challenge' de la UPSA

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha inaugurado en la mañana de este lunes el programa internacional (BIP) 'StartUP Challenge: Entrepreneurship, Creativity and Strategy', una experiencia académica que reúne durante esta semana a 30 estudiantes de distintas universidades europeas para trabajar en proyectos de emprendimiento, creatividad e innovación empresarial.

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El programa, organizado por la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa, se desarrolla en colaboración con siete instituciones europeas participantes en el marco del programa Erasmus+. En concreto, del proyecto forman parte el Instituto Politécnico de Leiria enPortugal, Varna University of Management de Bulgaria, Fontys University of Applied Sciences de Países Bajos, University of Lomza de Polonia, Metropolia University of Applied Sciences de Finlandia y Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences de Estonia.

Tal y como apunta la entidad, durante la jornada inaugural los participantes han comenzado una semana intensiva de aprendizaje práctico en Salamanca, en la que estudiantes internacionales y alumnos de la UPSA trabajarán en equipos interdisciplinares para desarrollar soluciones ante retos empresariales.

Así, la formación presencial se prolongará hasta el 26 de junio y permitirá a los participantes obtener 3 créditos ECTS tras superar el programa. En cuanto a los objetivos, este BIP busca fortalecer la mentalidad emprendedora de los estudiantes "mediante la combinación de creatividad, análisis estratégico y resolución de problemas".

De esta manera, los estudiantes abordarán contenidos relacionados con la creación de startups, innovación en modelos de negocio, identificación de oportunidades y adaptación de ideas a diferentes contextos empresariales.

Esta programación incluye también talleres de generación de ideas, análisis de mercados, validación de propuestas, desarrollo de modelos de negocio y preparación de presentaciones finales. Además, el encuentro incorpora actividades culturales y de networking para favorecer el intercambio entre estudiantes y universidades participantes.

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