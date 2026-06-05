La UPSA recibe tres prestigiosos premios por su impacto social y promoción de la salud

La Universidad Pontificia de Salamanca ha sido reconocida con tres galardones que destacan su compromiso con la sociedad. El primero de ellos, en la categoría ‘Compromiso Social y Voluntariado’, ha sido para la ‘Escuela de Salud UPSA-CRMF’, un proyecto formativo sobre salud integral para el Centro de Recuperación de personas con discapacidad física del Imserso en Salamanca, desarrollado por un equipo multidisciplinar de 14 profesionales y estudiantes de la universidad.
Asimismo, la institución ha logrado el primer premio en ‘Estrategia de Promoción de Salud’ por el programa ‘Humaniza tu salud con ejercicio físico’, dirigido por la profesora Gema Barrientos, que ofrece actividad física adaptada a pacientes de diversas asociaciones locales.
El tercer reconocimiento ha sido otro primer premio en ‘Participación Familiar y Comunitaria’ por una iniciativa de las profesoras Begoña Díez y Mónica Santamaría, que fomenta el bienestar y la conciliación de familias con hijos de altas capacidades intelectuales.