La UPSA recibe tres prestigiosos premios por su impacto social y promoción de la salud

La Universidad Pontificia de Salamanca ha sido reconocida con tres galardones que destacan su compromiso con la sociedad. El primero de ellos, en la categoría ‘Compromiso Social y Voluntariado’, ha sido para la ‘Escuela de Salud UPSA-CRMF’, un proyecto formativo sobre salud integral para el Centro de Recuperación de personas con discapacidad física del Imserso en Salamanca, desarrollado por un equipo multidisciplinar de 14 profesionales y estudiantes de la universidad.