Exposiciones, conferencias y una carrera inclusiva protagonizan el Orgullo 2026 en la USAL

La Universidad de Salamanca celebrará del 22 al 26 de junio el Orgullo 2026 con una amplia programación cultural y participativa destinada a promover la diversidad, la igualdad y la inclusión dentro de la comunidad universitaria y la sociedad salmantina.

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Organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, la iniciativa reunirá exposiciones, actividades culturales y actos reivindicativos que tendrán como objetivo dar visibilidad a la diversidad afectivo-sexual y de género y fomentar el respeto y la convivencia en entornos inclusivos.

Uno de los momentos centrales de la programación tendrá lugar el 25 de junio, cuando el profesor de la Universidad de Salamanca Kerman Calvo impartirá la conferencia “Las personas LGTBI en España: cuántos somos, qué nos preocupa y qué queremos hacer con nuestras vidas”, una reflexión sobre la realidad actual del colectivo en España.

La jornada continuará por la tarde con la celebración de “Orgullo diverso”, una carrera inclusiva en la que participarán personas utilizando tacones, sillas de ruedas y bastones blancos, una iniciativa que busca reivindicar la diversidad y la inclusión desde una perspectiva participativa y abierta. La actividad contará con la colaboración del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) del Imserso y estará amenizada por la charanga Nuevos Aires.

El programa culminará con un recorrido festivo por el centro histórico de Salamanca, actuaciones del Glee Club de la Universidad de Salamanca y la lectura de un manifiesto institucional en favor de la diversidad, en un acto que contará con la participación de representantes universitarios y entidades colaboradoras.

Durante toda la semana también podrán visitarse las exposiciones “Historias Vitales después del arco iris”, del artista Adrián Lunas, y “Visibilidad Trans”, además de la iniciativa cultural “Orgullo entre líneas”, con recomendaciones de libros y películas relacionadas con la diversidad.