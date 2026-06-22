El Bono Cultural Joven vuelve a Salamanca: quién puede pedirlo y en qué se pueden gastar los 400 euros

El Bono Cultural Joven 2026 ha iniciado su quinta edición con la publicación de las bases en el Boletín Oficial del Estado, una convocatoria que permitirá a los jóvenes que cumplen 18 años este año acceder a una ayuda de 400 euros para consumo cultural.

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En la provincia de Salamanca, un total de 3.149 jóvenes podrán beneficiarse de esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, dentro de los 23.261 potenciales beneficiarios de Castilla y León y más de 561.000 en toda España.

La ayuda estará disponible durante un año desde su concesión y podrá utilizarse en los establecimientos adheridos. En Castilla y León participan 224 establecimientos culturales, de los casi 4.000 registrados en todo el país.

Como principal novedad de esta edición, los beneficiarios podrán destinar el bono también a la compra de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales, ampliando las posibilidades de uso más allá de los productos culturales tradicionales.

El programa mantiene su funcionamiento mediante una tarjeta de prepago, que puede utilizarse en formato virtual desde el teléfono móvil o recibirse en formato físico. Los jóvenes podrán elegir entre dos modalidades, dedicar la ayuda a una única categoría cultural o repartir los 400 euros entre diferentes áreas como artes en vivo, productos culturales físicos, patrimonio, creación artística o consumo digital.

Desde su puesta en marcha en 2022, el Bono Cultural Joven ha beneficiado ya a más de 1,2 millones de jóvenes en España, consolidándose como una herramienta para facilitar el acceso de las nuevas generaciones a la cultura.

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