Baja la firma de hipotecas sobre viviendas en Salamanca

El número de hipotecas sobre viviendas bajó en Salamanca un 7,1 por ciento en el mes de abril de 2026. La tasa interanual marca que en la provincia de Salamanca se firmaron 15 hipotecas menos que el mismo mes del año anterior, pasando de 210 en abril de 2025 a 195 este año, según los datos del INE publicados este lunes.

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De hecho, Salamanca es la segunda provincia de la región donde más bajaron, solo superada por Burgos, con un descenso del 56,2 por ciento, según los datos recogidos por la Agencia ICAL.

Un descenso que coincide con la tónica de la Comunidad, donde el número hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 5,9 por ciento en Castilla y León en el mes de abril en tasa interanual, al sumar 1.717 préstamos. Este descenso contrasta con la subida del 2,3 por ciento registrada en el conjunto de España, con 40.010 hipotecas.

En cuanto al capital suscrito, en paralelo, solo disminuyó en dos provincias: en Burgos, donde se contrajo un 60,5 por ciento hasta los 19,65 millones, y en Salamanca, donde descendió un 7,1 por ciento con 22,22 millones.

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, en el conjunto nacional, el tipo de interés medio fue del 2,9 por ciento y el plazo medio de 25 años. El 37,1 por ciento de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 62,9 por ciento a tipo fijo.

El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97 por ciento para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,86 por ciento para las de tipo fijo.