El CEB y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña celebran sus 25 años con una exposición conmemorativa

El Palacio de Maldonado acoge desde este martes la exposición '25 años del Centro de Estudios Brasileños y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. A Carlos Guilherme Mota, in memoriam', organizada con motivo del vigésimo quinto aniversario de ambas instituciones.

La muestra, inaugurada el pasado 2 de junio, forma parte de los actos conmemorativos de los 25 años de actividad del CEB y de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. A través de documentos históricos, fotografías y diversos materiales de archivo, la exposición recorre los principales hitos de ambas instituciones desde su creación en 2001 hasta la actualidad, poniendo de relieve su contribución al fortalecimiento de las relaciones académicas, científicas y culturales entre España y Brasil.