Herida con quemaduras de primer grado tras volcar e incendiarse su coche junto a Nuevo Naharros

Una mujer resultó herida con quemaduras de primer grado tras sufrir un accidente con su vehículo y echar este a arder en el término municipal de Pelabravo. El incidente tuvo lugar a medianoche, cuando el turismo volcó y tras dar varias vueltas de campana chocó contra unas piedras en un camino agrícola cercano a la localidad de Nuevo Naharros, junto al río Tormes. El choque hizo que el coche se incendiara con tres ocupantes en su interior que lograron salir, aunque una de ellos resultó herida con quemaduras de primer grado al ayudar a salir a sus acompañantes.

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Hasta el lugar del suceso se trasladó una dotación del parque de bomberos de Villares de la Reina que procedieron a sofocar el fuego que, además de dejar el vehículo totalmente calcinando prendió en los alrededores del coche, aunque el fuego se controló rápidamente sin que se extendiera. Algo a lo que ayudó que en esa zona el terreno todavía esta verde, lo que retuvo el avance de las llamas además de la actuación de los profesionales del servicio de extinción.