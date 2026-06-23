Llaman a los bomberos para cortar los anillos atascados en los dedos de un hombre en el Hospital de Salamanca

Los Bomberos de Salamanca han intervenido este martes, pasadas las 18:00 horas, en el Hospital de Salamanca para asistir a un hombre que no podía retirarse dos anillos debido a una fuerte hinchazón de los dedos.

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Al parecer, el paciente acudió al centro sanitario con los dedos muy inflamados y atrapados en dos anillos metálicos que no podían ser retirados por los métodos habituales del personal médico. Ante la situación, se solicitó la ayuda de los bomberos.

El equipo utilizó una herramienta de corte tipo Dremel, una multiherramienta con una pequeña radial de precisión, para proceder al corte de los anillos. Durante la intervención, los bomberos y el personal sanitario trabajaron de forma coordinada utilizando un soporte metálico de protección colocado entre el anillo y el dedo, con el objetivo de evitar daños en la piel.

Además, se aplicó agua de forma constante durante el corte para refrigerar el metal y evitar que la temperatura pudiera provocar quemaduras al paciente mientras se realizaba la maniobra.