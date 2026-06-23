Finaliza el registro en el Ayuntamiento de Soria con seis detenidos en una operación judicial

La Policía Judicial ha concluido a última hora de la tarde de este martes el registro llevado a cabo en el Ayuntamiento de Soria en el marco de una operación que se ha saldado, por el momento, con seis detenidos por la Guardia Civil, cuatro de ellos en la provincia soriana y dos en la Comunidad de Madrid, según ha recogido Europa Press.

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Entre los arrestados se encuentra la concejala de Turismo y Medio Ambiente del Consistorio soriano, Yolanda Santos, quien ha sido trasladada a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria. Todos los detenidos serán puestos a disposición judicial una vez finalicen las diligencias.

Según EP la investigación se centra en la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han señalado que no se descartan nuevas detenciones a medida que avance la operación. Las actuaciones permanecen bajo secreto judicial.