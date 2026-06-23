Según han indicado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria, la investigación estaría relacionada con el área de Comercio del propio consistorio

La Guardia Civil, a través de su Policía Judicial, ha realizado desde primera hora de este martes, 23 de junio, un registro en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Soria, una investigación que estaría relacionada con el área de Comercio de la entidad pública, según ha indicado la Subdelegación del Gobierno y recogido por Ical.

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Así pues, por orden de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, plaza 3, se está llevando a cabo esta investigación de la que no habría trascendido más detalles hasta el momento.