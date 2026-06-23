El Ayuntamiento de Salamanca ha confirmado que mantendrá la celebración de la hoguera de San Juan para la noche de este martes en el barrio del Zurguén. Tal y como ha informado el Consistorio, la celebración de la hoguera puede desarrollarse gracias a un gran despliegue de bomberos y dispositivos de seguridad.

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Así, este evento se llevará a cabo en colaboración con Asociación Cultural Amigos de la Hoguera de San Juan y la Asociación de Vecinos Teso-Zurguén, que celebrarán en la medianoche del 23 al 24 de junio la tradicional hoguera de San Juan, que al igual que años anteriores se quemará en el solar situado entre la calle Bruselas, la avenida Virgen del Cueto y el paseo de la Convención de Schenguen.

Según asegura el Ayuntamiento de Salamanca, los servicios municipales de Bomberos, Policía Local, Medio Ambiente y Mantenimiento, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, en colaboración con los vecinos del barrio de El Zurguén, trabajan actualmente en la preparación del espacio en el que arderá la pira.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Salamanca y la Policía Local realizarán labores de control en la zona para comprobar que los materiales depositados son los correctos para la quema. Aquellos residuos que no puedan ser quemados serán retirados por el propio Ayuntamiento al objeto de evitar incidentes, tal y como ha señalado el consistorio salmantino.

Previamente a la hoguera en la noche de San Juan, el Ayuntamiento de Salamanca procederá a acotar su perímetro. Durante la hoguera, se desplazarán efectivos de la Policía Local y Bomberos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, posteriormente, y cuando las condiciones de seguridad lo permitan, el Consistorio llevará a cabo las labores de recogida de los restos.

La celebración comenzará a las 23.00 horas con la animación musical de la orquesta Kronos a cargo del Ayuntamiento y antes de medianoche tendrá lugar la actuación de El Mariquelo. Concluida la quema de la hoguera, continuará la animación con la orquesta hasta las 02.00 horas.

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