Un toro rompe una talanquera y deja al menos dos heridos durante el encierro de Villarino de los Aires

El encierro celebrado este martes 18 de agosto en Villarino de los Aires ha dejado momentos de gran tensión después de que dos de los toros de la ganadería de Valrubio, uno de color rojizo y otro negro, se quedaran rezagados y arremetieran contra el vallado del recorrido.

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Al parecer, uno de los animales, de gran tamaño y fuerza, consiguió romper la talanquera y salir del recorrido establecido, provocando el temor entre los asistentes, que tuvieron que correr para ponerse a salvo.

Según ha podido saber Salamanca24horas, al menos dos personas han resultado heridas durante el incidente, aunque ninguna de ellas ha sufrido heridas por asta de toro.

Una de las heridas es una mujer nonagenaria que se encontraba sentada en su vivienda viendo el recorrido cuando el toro se salió. Ante la situación, varias personas trataron de ponerla a salvo y llevarla al interior de la casa.

El segundo herido es un hombre que trató de hacer frente al animal para conseguir que regresara al recorrido, algo que finalmente logró. Durante la intervención sufrió cortes en ambas piernas y, aunque el toro llegó a alcanzarle, no presenta ninguna herida por asta.

La situación generó momentos de máxima tensión entre los vecinos y asistentes al encierro hasta que los toros pudieron ser controlados.