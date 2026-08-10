Lumbrales rinde homenaje a Julio Robles en un coloquio taurino

El Ayuntamiento de Lumbrales ha organizado en el centro cultural De la Villa un coloquio taurino en torno a la figura del maestro Julio Robles, homenaje al conmemorarse los 25 años de su fallecimiento. La cita se enmarca en las actividades culturales del municipio del mes de agosto y ha servido para recordar la trayectoria del diestro, una de las grandes referencias del toreo contemporáneo.
Un evento que ha llenado el teatro, donde los amantes del mundo taurino han podido descubrir numerosas anécdotas contadas por su compañero de lidia Pedro Gutiérrez Moya "El Niño de la Capea" y el ganadero salmantino Alipio Pérez Tabernero, moderado por Paco Cañamero. Durante el coloquio se repasaron momentos clave de la carrera de Robles y su vínculo con la afición de la provincia.
Un evento que ha permitido ser una tarde de homenajes a la familia de Julio Robles, con la entrega de un ramo a su hermana, en agradecimiento por los numerosos objetos y fotografías que han permitido montar la exposición en torno a su figura en el propio centro cultural.
De igual manera, el Ayuntamiento de Lumbrales ha querido mostrar su agradecimiento a Juan Iglesias, quien ha sido presidente de la plaza de toros de Lumbrales durante más de 25 años. En su nombre ha recibido el reconocimiento su nieto, quien ha leído unas sentidas palabras de agradecimiento de su parte, subrayando el compromiso de Iglesias con la plaza y con la afición local. El acto se cerró con un prolongado aplauso del público asistente como cierre a una jornada de recuerdo y afición taurina.