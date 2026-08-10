Lumbrales rinde homenaje a Julio Robles en un coloquio taurino

El Ayuntamiento de Lumbrales ha organizado en el centro cultural De la Villa un coloquio taurino en torno a la figura del maestro Julio Robles, homenaje al conmemorarse los 25 años de su fallecimiento. La cita se enmarca en las actividades culturales del municipio del mes de agosto y ha servido para recordar la trayectoria del diestro, una de las grandes referencias del toreo contemporáneo.

Publicidad Publicidad

Un evento que ha llenado el teatro, donde los amantes del mundo taurino han podido descubrir numerosas anécdotas contadas por su compañero de lidia Pedro Gutiérrez Moya "El Niño de la Capea" y el ganadero salmantino Alipio Pérez Tabernero, moderado por Paco Cañamero. Durante el coloquio se repasaron momentos clave de la carrera de Robles y su vínculo con la afición de la provincia. Coloquio Taurino En Lumbrales 1

Un evento que ha permitido ser una tarde de homenajes a la familia de Julio Robles, con la entrega de un ramo a su hermana, en agradecimiento por los numerosos objetos y fotografías que han permitido montar la exposición en torno a su figura en el propio centro cultural.