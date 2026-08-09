Lumbrales prepara un mes de agosto lleno de fiestas con verbenas, toros y mucha animación

El municipio salmantino de Lumbrales ha presentado el programa oficial de sus Fiestas Patronales 2026, una completa agenda festiva que se extenderá a lo largo del mes de agosto con propuestas culturales, deportivas, tradicionales y taurinas para todos los públicos. Aunque la fiestas arrancan de forma oficial on el pregón a cargo de Ricardo Chico el 14 de agosto, la programación cultural y deportiva ya ha comenzado con actividades como exposiciones, desfiles benéficos, cine de verano y actuaciones folclóricas, dando paso a una apretada agenda de actividades.

Publicidad Publicidad

El calendario de actos incluye competiciones deportivas como campeonatos de fútbol sala, pádel, frontenis por parejas o ajedrez, además de muestras culturales con conciertos, recitales de música tradicional y diversas exposiciones en la Casa de los Condes y el Hogar del Jubilado centradas en la indumentaria charra, la arquitectura del agua y la trayectoria taurina de Julio Robles.

Los festejos también reservan jornadas temáticas especiales, destacando el Día de los Mayores el martes 18 de agosto con juegos tradicionales y mariachis, el Día del Niño el jueves 20 con parque acuático e hinchables, y la tradicional Feria Hortícola con comida popular fijada para el domingo 30 de agosto.

Lumbrales procesión 2018 (4)

Desde el 14 de agosto con la lectura del pregón comienza un intenso programa que incluye recortes, festejos taurinos, charanga, humor amarillo y la procesión de Nuestra Señora de la Asunción el día 15.

A partir del viernes 21 de agosto vuelve a estallar la fiesta con el encuentro de peñas, el chupinazo y el inicio de las grandes verbenas nocturnas en la Plaza de la Alegría, amenizadas por orquestas como Dakar, Malibú, La Huella, Nebraska y Tucan Brass. No faltarán durante ese fin de semana y extendiéndose hasta el martes 25, la tradición taurina tomará el protagonismo diario con los pasacalles de gigantes y cabezudos, los tradicionales encierros a caballo por las calles de la localidad, las capeas y los festivales taurinos por las tardes en la plaza de toros, contando con la participación de novilleros y matadores de renombre.

Publicidad Publicidad

Consulta aquí el intenso y completo programa festivo para este año con horarios y lugares de celebración de los eventos: