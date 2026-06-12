El Ayuntamiento de Lumbrales equipa el CEIP Liminares con nuevo material deportivo

El Ayuntamiento de Lumbrales ha dotado al CEIP Liminares de material deportivo para sus clases de Educación Física y actividades extraescolares. Esta aportación permite renovar parte del equipamiento existente y reforzar la oferta de propuestas en el centro educativo.

Con una dotación cercana a los 4.000 euros, el Ayuntamiento de Lumbrales ha apostado por la mejora de los servicios municipales, en este caso dotando al colegio local de cuantioso material que permitirá a los escolares aprender y practicar nuevos deportes que hasta ahora no tenían opción de realizar. Desde el Ayuntamiento consideraban que el material con el que contaba el colegio era insuficiente, por lo que han adquirido material como portería, conos, material de badminton, yoga, canastas, pelota, etc.