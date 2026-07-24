Saucelle presenta el programa de sus Fiestas de San Lorenzo 2026 con una semana repleta de actividades

Teatro, deporte, música en directo, tradición, festejos taurinos y actividades para todas las edades protagonizarán las celebraciones del 4 al 12 de agosto

Saucelle ya tiene todo preparado para celebrar sus esperadas Fiestas de San Lorenzo 2026, que se desarrollarán del 4 al 12 de agosto con un completo programa de actividades pensado para vecinos y visitantes de todas las edades. La programación combina propuestas culturales, deportivas, infantiles, musicales y tradicionales, culminando con las grandes verbenas y los actos en honor al patrón.

Publicidad Publicidad

Las fiestas arrancarán el martes 4 de agosto con la representación de la obra Chiflados, a cargo del grupo de teatro La Sonrisa, a las 22:00 horas en el Auditorio Municipal.

El miércoles 5 será el turno del deporte con el campeonato de natación en las piscinas municipales y la final de frontón en el polideportivo. La jornada concluirá con una gran Noche de Rock, protagonizada por el grupo Al Límite en el Auditorio Municipal.

El jueves 6 de agosto estará dedicado a las tradiciones y el ocio familiar, con juegos populares, el campeonato del juego de la rana y una sesión de cine de verano en la Plaza con la proyección de Rondallas, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo.

El viernes 7 comenzarán los días grandes de las fiestas con hinchables acuáticos, tren infantil, fiesta de la espuma y toboganes acuáticos. La tarde incluirá una chocolatada popular para los mayores y, ya de madrugada, el pregón de fiestas, que correrá a cargo de Isaac Estévez Sánchez. Tras el pregón, la Charanga A Lo Loko recorrerá las calles en la tradicional Ruta de Peñas antes de dar paso a la actuación de DJ Teo.

El sábado 8 estará marcado por las actividades para las peñas, con una mini disco infantil, una gymkana de Humor Amarillo, una pancetada popular, la presentación de peñas y el concurso de disfraces. La noche finalizará con la discomóvil Pandora en la Plaza.

Publicidad Publicidad

El domingo 9 llegará uno de los momentos más esperados con el popular encierro y el posterior recorrido festivo amenizado por la Electrocharanga Motociclones. Por la tarde tendrá lugar la primera gran novillada de las fiestas y, ya por la noche, actuará Laura Cerdeño, seguida de la verbena con La Huella y el cierre musical de DJ Teo.

El lunes 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, se celebrará la solemne misa y la procesión hasta la ermita, acompañadas por los bailes tradicionales de la Asociación El Espinero. La programación continuará con la actuación de los niños de Saucelle, el concierto del grupo Mayalde y una nueva verbena con DJ Teo.

El martes 11 volverán los festejos taurinos con un nuevo encierro, el tradicional post-encierro amenizado por la Charanga El Bombazo, una segunda novillada y la verbena del grupo Cañón, que dará paso al cierre de la noche con DJ Teo.