Casi tres millones de euros destinados a mejorar la concentración parcelaria de Barruecopardo

Barruecopardo recibirá 2,8 millones de euros para mejorar la concentración parcelaria del municipio, así como las infraestructuras rurales y la ordenación del territorio para incrementar la competitividad de las explotaciones, favorecer el relevo generacional y contribuir a la fijación de población en el medio rural.

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Afectará a una superficie total de 3.538 hectáreas pertenecientes a 747 propietarios e integrada en 24 explotaciones agrícolas y 36 ganaderas dedicadas a pastos para ganado extensivo y cultivo de cereales (trigo, cebada, avena) y leguminosas de secano (algarroba); y 36 ganaderas, entre las que hay vacuno (2.338 cabezas), ovino (710 cabezas) y caprino (12 cabezas).

Esta actuación está cofinanciada con el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), que contempla todo el término municipal de este pueblo integrado en la comarca de Vitigudino.