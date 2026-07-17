Todo preparado en Moriscos para celebrar las fiestas en honor a la Virgen Peregrina

Moriscos se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a la Virgen Peregrina, que se desarrollarán del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto con un programa completo de actividades lúdicas, religiosas y solidarias. Los festejos se abrirán de forma oficial el jueves por la tarde con maquillaje infantil en el Parque Grande, seguido a las 21:30 horas del chupinazo inicial y el repique de campanas. Esa misma noche los vecinos podrán disfrutar de una chocolatada con churros y de la actuación de flamenco y rumbas de Sheyla Galván y su grupo.

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El viernes 31 de julio la programación continuará en la Plaza Grande con casetas de feria y juegos de Lego por la tarde, la gala de danza de la agrupación "Mas Que Danza Moriscos" y una sesión nocturna a cargo de la macrodiscoteca Escarlata. Para el sábado 1 de agosto se ha programado la música de la charanga "Los del Lío" en el Parque Chico, que servirá de antesala a la tradicional paella popular. Por la tarde se celebrará el encierro infantil de carretones "Asaltacalles" y el partido de fútbol sala entre solteros y casados en el polideportivo de Castellanos de Moriscos, dejando el cierre de la jornada en manos de la orquesta Seven y la discomóvil Lírica Music.

El domingo 2 de agosto centrará los actos solemnes con un pasacalles matutino, la santa misa oficiada por el párroco Javier a las 13:00 horas y la posterior procesión junto a la Agrupación Musical Virgen de la Vega. La tarde estará dedicada a los más jóvenes con los juegos acuáticos y la fiesta de la espuma de Divertilandia, mientras que una parrillada pondrá el punto final a las celebraciones a las 21:00 horas.

Tanto la paella del sábado como la parrillada del domingo tendrán un fin benéfico, ya que la recaudación de los tickets, que tienen un precio de dos euros, se donará íntegramente a la Asociación Autismo Ariadna. Las personas interesadas en asistir a estos eventos gastronómicos deberán adquirir sus pases en el Ayuntamiento los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de julio de 18:00 a 20:00 horas, o el sábado 25 de julio en horario de 11:00 a 13:00 horas.

Por otra parte, la localidad disfrutará de una completa semana cultural previa a las celebraciones que arrancará el 21 de julio con una exposición y cine y se prolongará durante toda la semana con actividades como recitales de música y teatro.

PROGRAMA DE FIESTAS Jueves 30 de Julio

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17:00 – Tarde de maquillaje para todos los niños (Parque Grande).

– Tarde de maquillaje para todos los niños (Parque Grande). 21:30 – Chupinazo inicial y repique de campanas.

– Chupinazo inicial y repique de campanas. 22:30 – Gran Chocolatada con churros (Parque Grande).

– Gran Chocolatada con churros (Parque Grande). 23:00 – Espectáculo de flamenco y rumbas con "Sheyla Galván y su grupo" (Plaza Grande). Viernes 31 de Julio

17:30 – Casetas de ferias y juegos de Lego para todos los públicos (Plaza Grande).

– Casetas de ferias y juegos de Lego para todos los públicos (Plaza Grande). 21:30 – Gala fin de curso "Más Que Danza Moriscos" (Plaza Grande).

– Gala fin de curso "Más Que Danza Moriscos" (Plaza Grande). 00:00 – Macrodiscoteca "ESCARLATA". Sábado 1 de Agosto

14:00 – Charanga "Los del Lío" (Parque Chico).

– Charanga "Los del Lío" (Parque Chico). 15:00 – Degustación de la típica Paella (Obligatorio ticket, precio: 2€). La recaudación se donará íntegramente a la "Asociación Autismo ARIADNA".

– Degustación de la típica Paella (Obligatorio ticket, precio: 2€). La recaudación se donará íntegramente a la "Asociación Autismo ARIADNA". 19:30 – Encierro de Carretones "ASALTACALLES" (Plaza Chica).

– Encierro de Carretones "ASALTACALLES" (Plaza Chica). 20:00 – Partido de Fútbol Sala "Solteros vs Casados" (Polideportivo IGP Lenteja de la Armuña. Castellanos de Moriscos).

– Partido de Fútbol Sala "Solteros vs Casados" (Polideportivo IGP Lenteja de la Armuña. Castellanos de Moriscos). 00:00 – Gran verbena con la orquesta "SEVEN".

– Gran verbena con la orquesta "SEVEN". 04:30 – Disco Móvil "LÍRICA MUSIC". Domingo 2 de Agosto