Lumbrales modifica las instalaciones del bar y la cocina de sus piscinas municipales

El Ayuntamiento de Lumbrales ha finalizado la reforma integral de la cocina y el bar localizados en las piscinas municipales de la localidad. Tal y como informan desde el consistorio, la intervención ha consistido en la sustitución del mobiliario completo de las instalaciones, cambiando así los electrodomésticos, lo que ha supuesto una inversión superior a 30.000 euros.

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Esta reforma, tal y como explica el alcalde Carlos Pedraz, se ha llevado a cabo debido a que los muebles que se encontraban anteriormente en las instalaciones no se adecuaban a la normativa actual, ya que debían ser de acero inoxidable. “De esta manera, el Ayuntamiento de Ledesma cumple con una de las responsabilidades con las que se había comprometido”, añade Pedraz.

Esta renovación aparece, tal y como explican desde el consistorio, tras la “importante” inversión con la que se modificó la barra del bar, incorporando cámaras nuevas, cámaras refrigeradoras, zonas de lavado de platos y una cafetera nueva entre otros utensilios.

En cambio, este año 2026 se ha realizado una inversión “mucho más potente”, siendo su precio base de licitación superior a los 30.000 euros, modernizando el interior de las instalaciones por completo.