Fallece Tomás Martín Salvador, alcalde de Pelarrodríguez

El alcalde del municipio de Pelarrodríguez, Tomás Martín Salvador ha fallecido este viernes 10 de julio a los 75 años.
Llevaba gobernando en el municipio por el Partido Popular desde el año 2011, de modo que actualmente encaraba su tercera legislatura.
Anteriormente, en las legislaturas de 2003-2007 y 2007-2011 fue concejal de este mismo partido cuando entonces asumía la alcaldía Nicasio Morales García.
El funeral será este domingo 12 de julio a las 11:00 horas en la iglesia del municipio; el velatorio es en el Tanatorio San Carlos en Salamanca.
Actualmente, desde el año 2019 el equipo de gobierno del pueblo está también compuesto por Cristino Muriel Martín, teniente de alcalde, y los concejales Antonio Sandoval Díez y José Luis Sandoval García, ambos del PP, junto con David Blanco Marcos, concejal del Partido Socialista.
Desde el Equipo de Salamanca24horas nos sumamos a las condolencias de familiares y allegados. D.E.P