Así será el Verano Cultural de Sardón de los Frailes

El Ayuntamiento de Sardón de los Frailes ha presentado la programación para una nueva edición de su 'Julio Cultural'. Bajo el evocador lema "La magia de las noches de verano", la localidad ofrecerá a lo largo de todo el mes una variada agenda de actividades musicales, culturales y de ocio pensadas para todos los públicos.

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Las actividades arrancarán oficialmente el sábado 4 de julio con una jornada festiva en la cafetería local a partir de las 20:00 horas, donde se celebrará una merienda acompañada por la música de DJ Lobiko, un evento que cuenta con la organización del colectivo "La Orilla".

El siguiente fin de semana llegará con una doble propuesta nocturna fijada para el sábado 11 de julio. La primera cita tendrá lugar a las 22:30 horas en el Parque de la Fuente, escenario que acogerá la 'Noche de Canción Española' de la mano de la actuación de "El Niño de Boadilla". Justo después, al filo de la medianoche, la actividad regresará a la cafetería con una 'Noche de Flamenco' protagonizada por "Diego Jiménez" y organizada nuevamente por "La Orilla".

La comedia será el plato fuerte del sábado 18 de julio. El Parque de la Fuente volverá a convertirse en el punto de encuentro a las 22:30 horas para recibir al humorista "Alberto Cabrillas", quien promete asegurar las carcajadas de los asistentes en una velada dedicada por entero a la 'Noche de Humor'.