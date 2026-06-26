El Ayuntamiento de Salamanca destina 102.000 euros a las asociaciones de mayores para fomentar el envejecimiento activo

La Comisión de Bienestar del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado la distribución de 102.000 euros en ayudas económicas dirigidas a las asociaciones de mayores para el año 2026. Esta inversión municipal tiene como objetivo principal financiar actividades que promuevan la autonomía, la participación social y el bienestar de este colectivo en la ciudad.
El reparto de los fondos beneficiará a un total de 23 asociaciones solicitantes. La asignación se ha realizado mediante un sistema proporcional basado en la puntuación técnica que la Comisión de Valoración otorgó a cada proyecto el pasado 10 de junio, garantizando así un proceso equitativo según los criterios de las Bases Reguladoras.
Estas subvenciones sufragarán talleres formativos, actividades socioculturales, viajes, proyectos de salud pública e iniciativas de igualdad. Además, se dará un impulso clave a las acciones de dinamización comunitaria y a los programas enfocados en la prevención de la soledad no deseada.