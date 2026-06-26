El Ayuntamiento de Salamanca destina 102.000 euros a las asociaciones de mayores para fomentar el envejecimiento activo

La Comisión de Bienestar del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado la distribución de 102.000 euros en ayudas económicas dirigidas a las asociaciones de mayores para el año 2026. Esta inversión municipal tiene como objetivo principal financiar actividades que promuevan la autonomía, la participación social y el bienestar de este colectivo en la ciudad.

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El reparto de los fondos beneficiará a un total de 23 asociaciones solicitantes. La asignación se ha realizado mediante un sistema proporcional basado en la puntuación técnica que la Comisión de Valoración otorgó a cada proyecto el pasado 10 de junio, garantizando así un proceso equitativo según los criterios de las Bases Reguladoras.