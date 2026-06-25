Salamanca recibe en la Plaza Mayor a los participantes en el X Torneo Internacional de fútbol sala

La concejala de Deportes, Almudena Parres, ha recibido en la Plaza Mayor a los participantes del X Torneo Internacional Ciudad de Salamanca de fútbol sala, un evento organizado por el Club Deportivo Salamanca Fútbol Sala que reúne, del 25 al 28 de junio, a cerca de 600 jugadores y técnicos procedentes de distintos puntos de España y Portugal. Durante el encuentro, ha subrayado que este torneo "consolida a Salamanca como una ciudad referente en la organización de grandes citas deportivas y como un destino que impulsa el turismo deportivo".

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La concejala ha destacado que esta décima edición supone un paso adelante en la proyección nacional e internacional de la ciudad, al reunir a 42 equipos de numerosas comunidades autónomas y de clubes portugueses, reforzando la capacidad de convocatoria del torneo y su papel como punto de encuentro del fútbol sala base y competitivo. Ha puesto en valor la presencia de equipos andaluces procedentes de Granada, Marbella, Sevilla y Málaga; conjuntos murcianos como El Pozo de Murcia (filial de Primera División); y equipos gallegos, extremeños, madrileños, segovianos y salmantinos, entre ellos el CDE El Valle (Madrid), recientemente proclamado campeón de España alevín.

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Parres ha señalado que la participación de equipos locales y provinciales, como el Castellanos de Moriscos o el F.S. Salamanca, "refuerza el vínculo del torneo con el deporte de base y con el tejido deportivo salmantino, que es uno de los grandes motores de la capital". Ha recordado que esta implicación de clubes de la ciudad y del alfoz facilita que los más jóvenes puedan medirse a rivales de otros territorios sin salir de su entorno habitual, favoreciendo la convivencia y el intercambio deportivo.